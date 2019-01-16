Главные новости 16 января: Насиров идет в президенты, на Донбассе подорвались военные грузовики, обнародован план приватизации на 2019 год

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Роман Насиров, фото: «Телеканал 24»
Главные новости 16 января: Насиров идет в президенты, на Донбассе подорвались военные грузовики, обнародован план приватизации на 2019 годhttps://racurs.ua/n116897-glavnye-novosti-16-yanvarya-nasirov-idet-v-prezidenty-na-donbasse-podorvalis-voennye-gruzoviki.htmlRacurs.ua
Сегодня на Донбассе подорвались два грузовика с бойцами Вооруженных сил Украины (ВСУ). Инцидент произошел вблизи села Троицкое в Луганской области. Погибших нет, состояние пострадавших военнослужащих в настоящее время не известно.
Бывший председатель Государственной фискальной службы Украины Роман Насиров сегодня подал в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) документы на регистрацию его кандидатом в президенты Украины как самовыдвиженца. Насиров является фигурантом так называемого «дела Онищенко» и подозревается в нанесении государству ущерба на сумму почти 2 млрд грн.
Сегодня в ЦИК документы также подала народный депутат из «Блока Петра Порошенко» Ольга Богомолец. Она, как и Насиров, является самовыдвиженцем. Богомолец участвовала в предыдущих выборах президента в 2014 году, на которых набрала 1,91% голосов избирателей.
Кабинет министров Украины сегодня опубликовал перечень предприятий, которые планируют приватизировать в течение года. Среди этого перечня несколько облэнерго и Одесский припортовый завод.