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Ракурс
Роман Насиров, фото: «Телеканал 24»

Главные новости 16 января: Насиров идет в президенты, на Донбассе подорвались военные грузовики, обнародован план приватизации на 2019 год

16 янв 2019, 18:39
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Сегодня на Донбассе подорвались два грузовика с бойцами Вооруженных сил Украины (ВСУ). Инцидент произошел вблизи села Троицкое в Луганской области. Погибших нет, состояние пострадавших военнослужащих в настоящее время не известно.

Бывший председатель Государственной фискальной службы Украины Роман Насиров сегодня подал в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) документы на регистрацию его кандидатом в президенты Украины как самовыдвиженца. Насиров является фигурантом так называемого «дела Онищенко» и подозревается в нанесении государству ущерба на сумму почти 2 млрд грн.

Сегодня в ЦИК документы также подала народный депутат из «Блока Петра Порошенко» Ольга Богомолец. Она, как и Насиров, является самовыдвиженцем. Богомолец участвовала в предыдущих выборах президента в 2014 году, на которых набрала 1,91% голосов избирателей.

Кабинет министров Украины сегодня опубликовал перечень предприятий, которые планируют приватизировать в течение года. Среди этого перечня несколько облэнерго и Одесский припортовый завод.

Источник: Ракурс


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