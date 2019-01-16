Головні новини 16 січня: Насіров йде в президенти, на Донбасі підірвалися військові вантажівки, оприлюднено план приватизації на 2019 рік

Роман Насіров, фото: «Телеканал 24»

https://racurs.ua/ua/n116897-golovni-novyny-16-sichnya-nasirov-yde-v-prezydenty-na-donbasi-pidirvalysya-viyskovi-vantajivky.html

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Сьогодні на Донбасі підірвалися дві вантажівки з бійцями Збройних сил України (ЗСУ). Інцидент стався поблизу села Троїцьке в Луганській області. Загиблих немає, стан постраждалих військовослужбовців наразі не відомий.

Колишній голова Державної фіскальної служби України Роман Насіров сьогодні подав до Центральної виборчої комісії (ЦВК) документи на реєстрацію його кандидатом у президенти України як самовисуванця. Насіров є фігурантом так званої «справи Онищенка» й підозрюється в завданні державі збитків на суму майже 2 млрд грн.

Сьогодні до ЦВК документи також подала народний депутат із «Блоку Петра Порошенка» Ольга Богомолець. Вона, як і Насіров, є самовисуванцем. Богомолець брала участь у попередніх виборах президента в 2014 році, на яких набрала 1,91% голосів виборців.

Кабінет міністрів України сьогодні опублікував перелік підприємств, які планують приватизувати впродовж року. Серед цього переліку кілька обленерго та Одеський припортовий завод.