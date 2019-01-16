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Ракурс
Алексей Гончаренко в костюме Чарли Чаплина, фото: facebook.com/alexeygoncharenko

Заместитель главы БПП пришел на телеэфир в костюме Чарли Чаплина (ВИДЕО, ФОТО)

16 янв 2019, 21:17
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Заместитель председателя парламентской фракции «Блок Петра Порошенко» Олег Гончаренко пришел на эфир телеканала «Прямой» в костюме Чарли Чаплина.

Таким образом он выполнил данное в конце декабря 2018 года обещание появиться на телевидении в костюме клоуна, если лидер студии «Квартал 95» Владимир Зеленский будет участвовать в президентских выборах.

«Если он снимет костюм клоуна и наденет костюм политика, я сделаю наоборот — сниму костюм политика и надену костюм клоуна-комика», — напомнил сегодня свое предновогоднее обещание Гончаренко.

По словам депутата, ранее он рассматривал заявления о возможности участия Зеленского в выборах как проявление «высшего троллинга» с его стороны, однако в новогоднюю ночь лидер «Квартала» заявил, что действительно идет на выборы.

«Жизнь показала, что чувство юмора ему отказало», — считает Гончаренко.

Народный избранник отметил, что выбрал образ Чаплина поскольку это, по его мнению, лучший клоун в мире.

«Я точно в нем не идеален, как и Зеленский не будет идеальным в образе политика», — прокомментировал Гончаренко качество своего перевоплощения.

Напомним, недавно в штабе Зеленского заявили, что отношения между ним и олигархом Игорем Коломойским касаются только сотрудничества между телекомпанией «1+1» и «Студией Квaртaл 95».

Источник: Ракурс


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