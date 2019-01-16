Заступник голови БПП прийшов на телеефір у костюмі Чарлі Чапліна (ВІДЕО, ФОТО)

Олексій Гончаренко в костюмі Чарлі Чапліна, фото: facebook.com/alexeygoncharenko

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Заступник голови парламентської фракції «Блок Петра Порошенко» Олег Гончаренко прийшов в ефір телеканалу «Прямий» у костюмі Чарлі Чапліна.

У такий спосіб він виконав дану наприкінці грудня 2018 року обіцянку з’явитися на телебаченні в костюмі клоуна, якщо лідер студії «Квартал 95» Володимир Зеленський братиме участь у президентських виборах.

«Якщо він зніме костюм клоуна і одягне костюм політика, то я зроблю навпаки — зніму костюм політика й вдягну костюм клоуна-коміка», — нагадав сьогодні свою передноворічну обіцянку Гончаренко.

За словами депутата, раніше він розглядав заяви про можливість участі Зеленського у виборах як вияв «найвищого тролінгу» з його боку, однак у новорічну ніч лідер «Кварталу» заявив, що справді йде на вибори.

«Життя показало, що почуття гумору йому відмовило», — вважає Гончаренко.

Народний обранець зазначив, що обрав образ Чапліна оскільки це, на його думку, найкращий клоун у світі.

«Я точно в ньому не ідеальний, як і Зеленський не буде ідеальним в образі політика», — прокоментував Гончаренко якість свого перевтілення.

Нагадаємо, нещодавно в штабі Зеленського заявили, що відносини між ним та олігархом Ігорем Коломойським стосуються лише співпраці між телекомпанією «1+1» та «Студією Квaртaл 95».