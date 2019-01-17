Главные финансовые достижения Украины за 2018 год объявил глава Нацбанка

Главные финансовые достижения Украины за 2018 год. Фото: НБУ / Facebook

https://racurs.ua/n116948-glavnye-finansovye-dostijeniya-ukrainy-za-2018-god-obyavil-glava-nacbanka.html

Racurs.ua

В 2018 году наше государство достигло макрофинансовой стабильности, которой не было с 2013 года. Об этом сегодня, 17 января, заявил глава Национального банка Украины (НБУ) Яков Смолий, выступая в Верховной Раде с докладом.

По его словам, 2018 год отличился восстановлением макрофинансовой стабильности, это очень важно, потому что в последний раз это наблюдалось еще до аннексии Крыма и войны на Донбассе. Также он отметил, что украинская экономика растет максимальными темпами в течение семи лет. В НБУ подсчитали, что прирост ВВП будет на уровне 3,4%.

Инфляция в 2018 году была 9,8%, это самый низкий показатель за последние пять лет. Международные резервы достигли 20,8 млрд долл., то есть максимума за пять последних лет.

В течение 2018 года курс гривны укрепился на 1,4%. Этому способствовала жесткая монетарная политика и рекордный урожай зерновых. По словам Смолия, такая тенденция позволила увеличить международные резервы нашего государства. Благодаря укреплению гривны НБУ смог пополнить международные резервы в течение года за счет покупки валюты на межбанковском рынке.

Напомним, что НБУ позволит покупать валюту онлайн. 8 января, он принял и обнародовал нормативно-правовые акты, они станут основой для новой системы валютного регулирования. Об этом сообщил пресс-центр НБУ. Новое валютное регулирование будет предусматривать более 20 послаблений на валютном рынке, они начнут действовать с 7 февраля 2019 года.