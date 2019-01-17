Помощь семьям политзаключенных: в МинТОТ назвали сумму выплат за 2018 год

Помощь семьям политзаключенных

https://racurs.ua/n116949-pomosch-semyam-politzakluchennyh-v-mintot-nazvali-summu-vyplat-za-2018-god.html

Racurs.ua

Семьям политических заключенных в 2018 году наше государство выплатило 17,2 млн грн помощи. Об этом сегодня, 17 января, во время итоговой пресс-конференции Министерства по вопросам оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинТОТ) сообщил начальник отдела по вопросам лиц, которых лишили личной свободы Игорь Гриб.

Известно, что по состоянию на 31 декабря 2018 года, было выплачено указанные выше средства семьям 77 политзаключенных, среди них есть семьи моряков, захваченных в плен Россией.

Также Гриб сообщил, что по состоянию на 21 декабря, правительство выплатило 100 тыс. грн 66-ти семьям украинских политзаключенных, а именно тех, что Россия незаконно удерживает в Крыму.

Кроме этого, в МинТОТ сообщили, что в начале декабря 2018 госпомощь в размере 100 тыс. грн получили 17 семей политзаключенных. Также отметили, что уже выплатили денежную помощь 19-ти украинцам, которых освободили из плена на Донбассе.

Напомним, что в российских тюрьмах незаконно удерживают 80 граждан Украины за их политические взгляды. Украинцев похищают, арестовывают, пытают, инкриминируют вымышленные преступления и проводят обыски. Об этом уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова написала 12 января в Facebook.