НБУ дал прогноз развития бизнеса в разных регионах Украины в 2019 году (ИНФОГРАФИКА)

Прогноз развития бизнеса в разных регионах Украины в 2019 году. Фото: 112 Украина

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В Национальном банке Украины (НБУ) спрогнозировали, какой будет деловая активность в Украине в течение 2019 года. Был проведен опрос, который показал, что руководители украинских предприятий ожидают оживления деловой активности в этом году, но это будет происходить в различных областях в разное время. Об этом сегодня, 17 января, сообщил пресс-центр НБУ со ссылкой на результаты опроса о деловых ожидания предприятий Украины. Оно было проведено в течение четвертого квартала 2018 года.

По данным опроса, оживление экономической активности ожидают во всех регионах Украины, кроме Кировоградской области. Самые высокие ожидания респондентов в Тернопольской и Львовской областях.

Оживление деловой активности ожидают также респонденты, относящиеся ко всем видам экономической деятельности. Самые оптимистичные прогнозы, которые в двух предыдущих опросах, дают руководители предприятий перерабатывающей промышленности.

Опросы НБУ было проведено в течение 5 ноября — 4 декабря 2018 среди руководителей 675 предприятий. Опрос проводился в соответствии с основных видов и направлений деятельности, размеров предприятий по количеству работников.

Напомним, что НБУ обнародовал прогноз курса гривны в 2019 году. В НБУ прогнозируют, что он перетерпит незначительные колебания в течение года. Об этом сегодня, 16 января, на брифинге в Киеве заявил глава НБУ Яков Смолий.