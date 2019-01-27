Россиянин устроил стрельбу в больнице Бердянска, есть пострадавший

Посетитель дважды выстрелил в охранника больницы. Фото: ERR

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Racurs.ua

Стрельбу в больнице Бердянска Запорожской области устроил гражданин РФ. Вооруженный инцидент произошел 26 января в 15.35 по улице Консульской.

Оказалось, что на первом этаже между двумя посетителями и частным охранником больницы возник конфликт. Во время ссоры посетитель достал пистолет и дважды выстрелил в охранника. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Запорожской области.

После совершения преступления злоумышленник пытался скрыться, но персонал медицинского заведения и посетители задержали его. Стрелка впоследствии передали правоохранителям, им оказался гражданин Российской Федерации 1978 года рождения.

Полицейские осмотрели место происшествия и изъяли револьвер под патрон «Флобер». Оружие направили экспертам на исследование. Раненого госпитализировали в больницу, врачи утверждают, что его жизни сейчас ничего не угрожает.

Следователи полиции открыли уголовное производство по признакам ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику грозит до семи лет лишения свободы.

Напомним, в январе в Херсоне произошло вооруженное нападение на участников пресс-конференции, посвященной пассажирским автоперевозкам. Вероятно, стреляли из автомата. Участники пресс-конференции не пострадали, поскольку сумели вовремя лечь на пол.