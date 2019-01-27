Юрия Деревянко кандидатом в президенты выдвинула политическая партия «Воля»

Юрий Деревянко. Фото: Facebook-страница Деревянко

https://racurs.ua/n117342-uriya-derevyanko-kandidatom-v-prezidenty-vydvinula-politicheskaya-partiya-volya.html

Racurs.ua

Политическая партия «Воля» на внеочередном съезде в Киеве приняла решение выдвинуть кандидатом в президенты Украины внефракционного народного депутата Юрия Деревянко.

Такое решение было принято делегатами съезда, который состоялся в воскресенье, 27 января, в помещении выставочного центра «АККО Интернешнл». Об этом 27 января сообщила пресс-служба политической партии «Воля».

Во время съезда Деревянко рассказал, как собирается поднимать украинскую экономику и возвращать Украине оккупированные территории.

Как известно, Юрий Деревянко родом с города Надворная, Ивано-Франковской области. Политик родился 7 мая 1973 года. В свое время был депутатом Ивано-Франковского областного совета, а в украинский парламент прошел в октябре 2012 года. Является одним из основателей партии «Воля».

Напомним, 26 января политическая партия «Общественно-политическая платформа Надежды Савченко» на заседании в Киеве выдвинула нардепа Надежду Савченко кандидатом в президенты.