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Ракурс
Юрий Деревянко. Фото: Facebook-страница Деревянко

Юрия Деревянко кандидатом в президенты выдвинула политическая партия «Воля»

27 янв 2019, 20:07
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Политическая партия «Воля» на внеочередном съезде в Киеве приняла решение выдвинуть кандидатом в президенты Украины внефракционного народного депутата Юрия Деревянко.

Такое решение было принято делегатами съезда, который состоялся в воскресенье, 27 января, в помещении выставочного центра «АККО Интернешнл». Об этом 27 января сообщила пресс-служба политической партии «Воля».

Во время съезда Деревянко рассказал, как собирается поднимать украинскую экономику и возвращать Украине оккупированные территории.

Как известно, Юрий Деревянко родом с города Надворная, Ивано-Франковской области. Политик родился 7 мая 1973 года. В свое время был депутатом Ивано-Франковского областного совета, а в украинский парламент прошел в октябре 2012 года. Является одним из основателей партии «Воля».

Напомним, 26 января политическая партия «Общественно-политическая платформа Надежды Савченко» на заседании в Киеве выдвинула нардепа Надежду Савченко кандидатом в президенты.

Источник: Ракурс


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