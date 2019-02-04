Закон о продлении моратория на продажу земли подписал Порошенко

Мораторий на продажу земли продлен на год. Фото: flickr.com

https://racurs.ua/n117724-zakon-o-prodlenii-moratoriya-na-prodaju-zemli-podpisal-poroshenko.html

Racurs.ua

Мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения одобрил президент Украины Петр Порошенко.

Порошенко поставил подпись под законом в понедельник, 4 февраля. Об этом говорится на веб-странице Верховной Рады.

«4 февраля 2019 года возвращен с подписью от президента», — говорится в сообщении касательно закона № 9355−5.

Напомним, 20 декабря 2018 года Верховная Рада продлила мораторий на продажу земли. Документ продлевает действие моратория на куплю-продажу и отчуждение другими способами земельных участков сельскохозяйственного назначения и на внесение права на земельную долю (пай) в уставные капиталы хозяйственных обществ «до вступления в силу закона об обороте земель сельскохозяйственного назначения, но не ранее 1 января 2020 года».

Впоследствии, 17 января парламент разблокировал подписание законопроекта № 9355−5, который предусматривает продление моратория на продажу земли. Это позволило президенту Украины Петру Порошенко и председателю Верховной Рады Андрею Парубию подписать документ.

Ранее сообщалось, что в 2018 году специалисты Киевского международного института социологии провели опрос касательно права граждан Украины свободно распоряжаться землей. Результаты исследования показали, что мораторий на продажу земли не поддерживают 66,3% украинцев.