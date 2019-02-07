Рада приняла законопроект о запрете российских наблюдателей на выборах в Украине

Рада проголосовала за недопуск наблюдалей РФ до украинских выборов. Фото: Народная правда

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Депутаты Верховной Рады 7 февраля поддержали проект закона, который вносит в законодательство изменения, которые запретят гражданам Российской Федерации быть наблюдателями на выборах президента Украины.

Законопроект № 9524 «О внесении изменений в некоторые законы Украины касательно наблюдения за избирательным процессом в Украине» приняли голосами 232 депутатов. Об этом говорится на веб-странице украинского парламента.

Отмечается, что в законы «О выборах президента Украины», «О выборах народных депутатов Украины» и «О местных выборах» внесены изменения, запрещающие вести наблюдение за избирательным процессом лиц, которые являются гражданами стран, что признаны Верховной Радой государством-агрессором или государством-оккупантом. Также запрещается доступ наблюдателей, регистрацию которых инициировало или внесло государство-агрессор или государство-оккупант. Принятые изменения касаются как президентских, так и парламентских выборов.

Нардеп Ирина Луценко, выступая с трибуны парламента отметила, что Служба внешней разведки Украины располагает информацией о том, что Российская Федерация готовит беспрецедентное вмешательство в выборы Украины. По словам Луценко, Москва выделит на это 350 млн долл.

Напомним, 6 февраля парламентский комитет по вопросам внешней политики Верховной Рады решил рекомендовать парламенту поддержать законопроект № 9524, который предусматривает внесение в законодательство изменений, которые запретят гражданам России быть наблюдателями на президентских выборах.

В мире не все поддержали такую инициативу народных избранников. Например, специальный представитель Госдепа Соединенных Штатов Америки по Украине Курт Волкер призвал допустить российских наблюдателей до украинских президентских выборов, которые состоятся 31 марта.