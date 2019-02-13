Главные новости за 13 февраля: отчет правительства Гройсмана, общенациональная забастовка в Бельгии и суд над Мангером

Владимир Гройсман. Фото: Экономическая правда

https://racurs.ua/n118130-glavnye-novosti-za-13-fevralya-otchet-pravitelstva-groysmana-nacionalnaya-zabastovka-v-belgii.html

Racurs.ua

Главной новостью дня можно назвать отчет премьера Владимира Гройсмана о достижениях правительства за 2018 год. Глава Кабмина заявил, что украинская экономика растет уже три года подряд, а темпы инфляции замедлились до однозначных показателей. По его словам, рост реального ВВП оценивается в 3,2%, а объемы экспортной выручки украинской продукции выросли на 10% и достигли показателя в 53 млрд долл.

В Бельгии продолжается общенациональная забастовка. Воздушное движение над Бельгией на сутки закрыли еще вчера в 22.00. Масштабную забастовку организовали три бельгийских профсоюза, главное требование которых — повысить заработную плату. Сегодня в стране почти парализовано железнодорожное движение, за исключением отдельных поездов.

Шевченковский райсуд избирает меру пресечения для главы Херсонского областного совета Владислава Мангера, которого Генпрокуратура подозревает в заказном убийстве Екатерины Ганзюк. Чиновник заявил, что нападение на херсонскую активистку организовал генерал Службы безопасности Украины Даниил Доценко с целью дискредитации полиции.

Украинцы продолжают болеть гриппом. По состоянию на сегодня показатели заболеваемости на грипп и острые респираторно-вирусные инфекции в Украине превысили эпидемический порог на 4,9%. Больше всего болеют жители Ивано-Франковской, Черновицкой, Закарпатской, Хмельницкой, Сумской, Львовской, Житомирской, Николаевской, Волынской и Херсонской областей.