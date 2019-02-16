Порошенко назвал число погибших украинских военных на Донбассе (ВИДЕО)

Порошенко на конференции в Мюнхене. Фото: Порошенко в Twitter

https://racurs.ua/n118269-poroshenko-nazval-chislo-pogibshih-ukrainskih-voennyh-na-donbasse-video.html

Racurs.ua

С начала боевых действий на Донбассе погибли 2 тыс. 945 украинских военнослужащих. Из этого числа 948 человек погибли после подписания минских договоренностей.

На Донбассе едва ли не ежедневно гибнут украинские солдаты. Такое заявление 16 февраля сделал президент Петр Порошенко во время выступления в рамках сессии на тему «Безопасность в Восточной Европе» на Мюнхенской конференции по безопасности, выступление главы государства транслировалось на странице Порошенко в Facebook.

«За все время агрессии только в боевых действиях 2 тыс. 945 военнослужащих погибли, после минских соглашений — уже 948 воинов», — заявил президент.

В то же время глава государства подчеркнул важность американских противотанковых систем «Джавелин». По его словам, после получения украинской армией этого оружия, танки Российской Федерации существенно уменьшили количество обстрелов на Донбассе.

«Российские танкисты больше не хотят подвергаться опасности — они по крайней мере на половину уменьшили активность боевых действий. Это является примером эффективной помощи США», — отметил Порошенко.

Напомним, Петр Порошенко во время сегодняшней встречи с вице-президентом США Майком Пенсом заявил, что Киев рассчитывает на поставки в Украину всех видов вооружений, особенно после того как был принят закон, который позволяет Миноброны направления обеспечить поставки оружия.