Главные новости 20 февраля: российский суд отказал в апелляции еще четырем морякам, а Путин угрожает ответить на размещение ракет США в Европе

Главные новости 20 февраля. Фото: Цензор.НЕТ

https://racurs.ua/n118431-glavnye-novosti-20-fevralya-rossiyskiy-sud-otkazal-v-apellyacii-esche-chetyrem-moryakam-a-putin.html

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Главной новостью сегодня, 20 февраля, стал отказ апелляционной инстанции Московского городского суда в удовлетворении жалобы на продление срока содержания под стражей еще четырех украинских моряков. Таким образом, Андрей Артеменко, Андрей Эйдер, Василий Сорока и Олег Мельничук и в дальнейшем будут оставаться под стражей. Отметим, что аналогичные жалобы в отношении еще 16-ти украинских пленных Московский суд также отказался удовлетворить.

Сегодня в России состоялась еще одно важное событие. Во время оглашения послания Федеральному собранию Владимир Путин пообещал «зеркальный» ответ на размещение американских ракет в странах Европы. Впрочем, Россия не планирует размещать ракеты на территории стран Европы, однако планируется создание новых видов вооружений с большой дальностью.

На «Шепетовском ремонтном заводе» начнут изготавливать реактивные системы залпового огня и ракетные комплексы. Систему залпового огня «Верба» разработали специалисты ГП «Харьковского конструкторского бюро им. А.А. Морозова». Система «Верба» способна уничтожать цели на расстоянии до 40 км. Дальнобойное высокоточное ракетное вооружение «Ольха» позволяет одним залпом выпустить 12 ракет по позициям врага.

В ГФС рассказали, сколько средств получил бюджет от растаможивания автомобилей с европейской регистрацией. Так, с 3 ноября по сегодняшний день были растаможены почти 124 тыс. автомобилей, что принесло в бюджет более 4 млрд грн. В ГФС также напомнили, что льготный срок растаможки завершается 22 февраля. В этот день все таможни будут работать до 24.00.