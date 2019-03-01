Блэкаут в Крыму: ураган на полуострове привел к масштабным авариям в энергосистемах (ФОТО, ВИДЕО)

Ураган в Крыму валил деревья. Фото: «Крымский бандеровец» в Twitter

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Ураганный ветер стал причиной массового отключения электрической энергии на территории оккупированного полуострова.

Света нет в Армянске, Красноперекопске и Евпатории. В отдельных населенных пунктах прыгает напряжение, электроэнергия тоже частично исчезает в определенные периоды. Об этом 1 марта сообщило сообщество «Крымский бандеровец» в Twitter.

В Ялте непогода привела к километровым пробкам, а в районе пивобезалкогольного комбината «Крым» ветер срывал крыши с домов и валил деревья.

Как сообщает «Крым. Реалии» со ссылкой на крымских энергетиков, по состоянию на вечер 1 марта не было света в поселках Ленино и Калиновка Ленинского района, селах Красная Поляна и Внуково Черноморского района, селе Кольцевое Сакского района. Электроэнергия исчезла из-за порывов ветра.

Тем временем в ситуационно-аналитическом центре Минэнерго РФ молчат по поводу массового отключения света в Крыму.

Напомним, в январе сильная песчаная буря накрыла Каир. В столице Египта из-за столбов пыли снизилась видимость, а люди передвигались по городу в медицинских масках и с респираторами.