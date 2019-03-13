Манафорта приговорили еще к 43-м месяцам тюрьмы. Фото: Front News International

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Racurs.ua

Бывшего главу избирательного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта приговорили еще к 43-м месяцам тюрьмы.

Новый срок Манафорт получил по обвинению в деле о вмешательстве России в президентские выборы в США в 2016 году, сообщает NBC.

Отмечается, что новый срок заключения будет добавлен к 47-месячному сроку заключения, который ранее вынес суд в отдельном деле о мошенничестве. Таким образом, Манафорта уже приговорили к 7,5 годам тюрьмы.

Напомним, ранее Манафорт признал свою вину в отмывании денег, налоговом мошенничестве и международном лоббизме. С сентября 2018 года экс-глава штаба Трампа сотрудничает со следствием. Однако, по данным судьи, Манафорт нарушил условия сотрудничества и давал ложные показания прокурорам. Поэтому судья освободил сторону обвинения от обязательств, которые содержатся в соглашении о сотрудничестве с подозреваемым.