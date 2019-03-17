Порошенко пообещал не допустить срыва выборов президента в Украине. Митинг в Киеве 17 марта 2019 года, фото — Твиттер П.Порошенко

https://racurs.ua/n119500-poroshenko-poobeschal-ne-dopustit-sryva-vyborov-prezidenta-v-ukraine.html

Ракурс

Президент Петр Порошенко пообещал не допустить срыва выборов президента в Украине. Глава государства расценивает как угрозу проведения выборов в стране попытки организации уличных беспорядков в местах встреч избирателей с кандидатами в президенты.

Об этом Порошенко сообщил 17 марта на встрече с избирателями в Киеве.

«Кампанию общения с избирателями пытаются перевести в формат уличных беспорядков. Это уже даже не грязная политическая технология. Это попытка поставить под угрозу сам факт проведения выборов, сорвать их. Это точно не украинский сценарий! Обязанность украинской власти не допустить этого», — заявил Порошенко.

По его словам, авторы, заказчики, спонсоры и исполнители этого сценария «всеми правдами и неправдами» провоцируют на применение грубой физической силы.

«Но поэтому мы и сильны, что мы не будем давать им такого подарка», — сообщил Порошенко.

Он заявил, что уверен в своей победе на предстоящих президентских выборах и считает, что они будут «полностью соответствовать европейским стандартам избирательной кампании».

Напомним, что президентские выборы в Украине назначены на 31 марта. За пост главы государства будут бороться 39 кандидатов. Министерство внутренних дел Украины в феврале запустило сервис «Выборы 2019» для онлайн-мониторинга нарушений избирательного законодательства. Им может воспользоваться каждый украинец в любое время суток.