Убийство Хашогги: театр «Ла Скала» прекратил сотрудничество с Саудовской Аравией и отказался от 15 млн евро

Театр «Ла Скала» прекратил сотрудничество с Саудовской Аравией и отказался от 15 млн евро, фото — GetYourGuide

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Ракурс

Оперный театр «Ла Скала» (Милан, Италия) отказался принять пожертвование от Саудовской Аравии из-за убийства журналиста Джамаля Хашогги.

Знаменитый театр «Ла Скала» не примет 15 млн евро от Эр-Рияда. Об этом заявил мэр Милана Джузеппе Сала, возглавляющий правление «Ла Скала», сообщает Reuters

Саудовская Аравия планировала передать оперному театру эти деньги в течение пяти лет. В обмен на это саудовский министр культуры должен был войти в правление «Ла Скала».

Мэр города сообщил, что оперный театр разорвет партнерство с Эр-Риядом и вернет три миллиона евро, которые уже пришли на его счет. При этом Сала не исключил возможность других форматов сотрудничества «Ла Скала» с Саудовской Аравией.

Партнерство «Ла Скала» и саудитов вызвало критику со стороны правозащитников и нескольких итальянских политиков, в том числе вице-премьера и министра внутренних дел Италии Матэо Сальвини. Причиной критики стали нарушения прав человека в Саудовской Аравии и вероятная причастность саудовских властей к убийству журналиста Хашогги.

Ранее «Ракурс» сообщал, что тело Хашогги могли сжечь в печи на территории генконсульства Саудовской Аравии. Ее нашла на территории консульства полиция Стамбула. Печь может разогреваться до 1 тыс. градусов, что позволяет разрушить биологическую ткань. Обнаружить следы ДНК в таком случае невозможно.