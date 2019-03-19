Главные новости 19 марта: Назарбаев уходит в отставку, Путина не пригласили в Польшу, опубликован перечень арестованных активов

Нурсултан Назарбаев принял решение уйти в отставку, фото: «РБК»

https://racurs.ua/n119616-glavnye-novosti-19-marta-nazarbaev-uhodit-v-otstavku-putina-ne-priglasili-v-polshu-opublikovan.html

Ракурс

После 30-ти лет правления с должности идет президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. О своем решении уйти в отставку Назарбаев объявил сегодня в специальном обращении. Страну он возглавил еще в 1990 году. Временно исполнять обязанности президента будет спикер Сената Касым-Жомарт Токаев.

Правительство Польши не включило президента РФ Владимира Путина в перечень мировых лидеров, приглашенных в Варшаву на мероприятия, посвященные годовщине начала Второй мировой войны. Польша пригласила лидеров членов Европейского Союза, НАТО, а также государств Восточного партнерства (Беларусь, Молдова, Украина, Армения, Азербайджан и Грузия).

На официальном сайте Национального агентства по розыску и менеджмента коррупционных активов (АРМА) стал доступен перечень арестованных активов. Сейчас в этом перечне 726 различных активов.

В России прооперировали захваченного в плен украинского моряка Василия Сороку. У него была ранена рука, разорваны три сухожилия и нерв. Адвокат Сороки выразил надежду на то, что функции руки восстановятся в полном объеме.