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Нурсултан Назарбаев принял решение уйти в отставку, фото: «РБК»

Главные новости 19 марта: Назарбаев уходит в отставку, Путина не пригласили в Польшу, опубликован перечень арестованных активов

19 мар 2019, 17:34
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После 30-ти лет правления с должности идет президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. О своем решении уйти в отставку Назарбаев объявил сегодня в специальном обращении. Страну он возглавил еще в 1990 году. Временно исполнять обязанности президента будет спикер Сената Касым-Жомарт Токаев.

Правительство Польши не включило президента РФ Владимира Путина в перечень мировых лидеров, приглашенных в Варшаву на мероприятия, посвященные годовщине начала Второй мировой войны. Польша пригласила лидеров членов Европейского Союза, НАТО, а также государств Восточного партнерства (Беларусь, Молдова, Украина, Армения, Азербайджан и Грузия).

На официальном сайте Национального агентства по розыску и менеджмента коррупционных активов (АРМА) стал доступен перечень арестованных активов. Сейчас в этом перечне 726 различных активов.

В России прооперировали захваченного в плен украинского моряка Василия Сороку. У него была ранена рука, разорваны три сухожилия и нерв. Адвокат Сороки выразил надежду на то, что функции руки восстановятся в полном объеме.


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