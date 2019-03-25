Парламентские выборы: стали известны партии-лидеры, которые могут попасть в Раду

Семь месяцев до выборов в Раду: обнародованы партийные рейтинги / Фото: 5 канал

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Ракурс

В этом году в Украине, помимо выборов президента 31 марта, пройдут еще и парламентские выборы. За семь месяцев до обновления состава Верховной Рады Киевский международный институт социологии обнародовали перечень политических партий, которые заручились наибольшей поддержкой среди украинцев.

Согласно мартовским соцопросам, партию «Слуга народа» поддерживают 24,4% респондентов. Вторую позицию занимает объединение Юлии Тимошенко — «Батькивщина» (16,5%), а третью — «Блок Петра Порошенко «Солидарность» (14,1%).

Если бы выборы в Верховную Раду проходили во второй половине марта, то респонденты, которые уже определились, выбрали бы в парламент семь партий. В процентном показателе это отразилось бы так:

- 24,4% - «Слуга народа»; - 16,5% - «Всеукраинское объединение «Батькивщина»; - 14,1% - «Блок Петра Порошенко «Солидарность»; - 12% - «Оппозиционная платформа — «За Жизнь»; - 8,3% - «Гражданская позиция»; - 5,3% - Радикальная партия Олега Ляшко; - 5,1% - «Оппозиционный блок»; - 3,4% - «Всеукраинское объединение «Свобода»; - 1,9% - «Объединение «Самопомощь».

Соцопрос КМИС проводился в период с 14 по 22 марта, в нем приняли участие 2004 респондентов из 126 населенных пунктов во всех областях Украины (за исключением Крыма). Социологи уверяют, что статистическая погрешность выборки не превышает 3,3%.