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Понад півроку до виборів у Раду: оприлюднено партійні рейтинги / Фото: 5 канал

Понад півроку до виборів у Раду: оприлюднено партійні рейтинги (ІНФОГРАФІКА)

25 бер 2019, 13:55
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Цьогоріч в Україні, окрім виборів президента 31 березня, пройдуть ще й парламентські вибори. За сім місяців до оновлення складу Верховної Ради Київський міжнародний інститут соціології оприлюднив перелік політичних партій, які мають найбільшу підтримку серед українців.

Згідно з березневим соцопитуванням, партію «Слуга народу» підтримують 24,4% респондентів. Другу позицію посідає об'єднання Юлії Тимошенко — «Батьківщина» (16,5%), а третю — «Блок Петра Порошенка «Солідарність» (14,1%).

Парламентські вибори: стали відомі партії-лідери, які можуть потрапити у Раду

Якби вибори до Верховної Ради відбувалися у другій половині березня, то респонденти, які вже визначилися, провели б у парламент сім партій. У відсотковому показнику це відобразилося б так:

  1. - 24,4% - «Слуга народу»;

  2. - 16,5% - «Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина»;

  3. - 14,1% - «Блок Петра Порошенка «Солідарність»;

  4. - 12% - «Опозиційна платформа — «За Життя»;

  5. - 8,3% - «Громадянська позиція»;

  6. - 5,3% - Радикальна партія Олега Ляшка;

  7. - 5,1% - «Опозиційний блок»;

  8. - 3,4% - «Всеукраїнське об'єднання «Свобода»;

  9. - 1,9% - «Об'єднання «Самопоміч».

Парламентські вибори: стали відомі партії-лідери, які можуть потрапити у Раду

Парламентські вибори: стали відомі партії-лідери, які можуть потрапити у Раду

Соцопитування КМІС проводилося у період з 14 по 22 березня, у ньому взяли участь 2004 респондентів із 126 населених пунктів в усіх областях України (окрім Криму). Соціологи запевняють, що статистична похибка вибірки не перевищує 3,3%.

Джерело: Ракурс


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