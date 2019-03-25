Парламентські вибори: стали відомі партії-лідери, які можуть потрапити у Раду

Понад півроку до виборів у Раду: оприлюднено партійні рейтинги / Фото: 5 канал

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Ракурс

Цьогоріч в Україні, окрім виборів президента 31 березня, пройдуть ще й парламентські вибори. За сім місяців до оновлення складу Верховної Ради Київський міжнародний інститут соціології оприлюднив перелік політичних партій, які мають найбільшу підтримку серед українців.

Згідно з березневим соцопитуванням, партію «Слуга народу» підтримують 24,4% респондентів. Другу позицію посідає об'єднання Юлії Тимошенко — «Батьківщина» (16,5%), а третю — «Блок Петра Порошенка «Солідарність» (14,1%).

Якби вибори до Верховної Ради відбувалися у другій половині березня, то респонденти, які вже визначилися, провели б у парламент сім партій. У відсотковому показнику це відобразилося б так:

- 24,4% - «Слуга народу»; - 16,5% - «Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина»; - 14,1% - «Блок Петра Порошенка «Солідарність»; - 12% - «Опозиційна платформа — «За Життя»; - 8,3% - «Громадянська позиція»; - 5,3% - Радикальна партія Олега Ляшка; - 5,1% - «Опозиційний блок»; - 3,4% - «Всеукраїнське об'єднання «Свобода»; - 1,9% - «Об'єднання «Самопоміч».

Соцопитування КМІС проводилося у період з 14 по 22 березня, у ньому взяли участь 2004 респондентів із 126 населених пунктів в усіх областях України (окрім Криму). Соціологи запевняють, що статистична похибка вибірки не перевищує 3,3%.