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Суд открыл производство из-за миллионных выплат руководителю «Нафтогаза» Коболеву. Фото: Цензор.НЕТ

Премии Коболева: суд открыл производство из-за миллионных выплат руководителю «Нафтогаза»

25 мар 2019, 13:59
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Дело о выплате премии в размере 228 млн грн председателю правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрею Коболеву рассмотрит Окружной административный суд Киева. Сегодня было открыто производство.

Подготовительное заседание по делу о миллионных премиях Коболеву назначили на 13 мая, сообщает пресс-служба Окружного административного суда Киева.

Отмечается, что НАК «Нафтогаз Украины» подал иск к Государственной аудиторской службе Украины. «Нафтогаз» требует отменить требование аудиторской службы, из-за выполнения которого Коболеву были выплачены премии в размере 228 млн грн.

Также в указанном требовании говорится о безосновательном списании дебиторской задолженности российского «Газпрома» в размере более 11 млн грн, обнаруженном при проведении ревизии деятельности «Нафтогаза».

Напомним, в мае 2018 года огромный размер премий топ-менеджерам «Нафтогаза», выплатить которые решил наблюдательный совет компании после победы в Стокгольмском арбитраже над «Газпромом», спровоцировал волну критики и возмущение общественности. В ответ глава «Нафтогаза» Коболев заявил, что выплата премий в таком размере — это стандартная практика.

Источник: Ракурс


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