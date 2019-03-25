Премії Коболєва: суд відкрив провадження через мільйонні виплати очільнику «Нафтогазу»

Суд розгляне справу щодо виплати премії голові «Нафтогазу» Коболєву. Фото: Цензор.НЕТ

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Справу щодо виплати премії у розмірі 228 млн грн голові правління НАК «Нафтогаз України» Андрію Коболєву розгляне Окружний адміністративний суд Києва. Сьогодні було відкрито відповідне провадження.

Підготовче засідання у справі про мільйонні премії Коболеву призначено на 13 травня, повідомляє прес-служба суду.

Зазначається, що НАК «Нафтогаз України» позивається до Державної аудиторської служби. Компанія просить скасувати вимогу аудиторської служби, через виконання якої Коболєву було виплачено премії у 228 млн грн.

Також у позові йдеться про безпідставне списання дебіторської заборгованості російського «Газпрому» розміром понад 11 млн грн, виявлене під час проведення ревізії діяльності «Нафтогазу».

Нагадаємо, у травні 2018 року величезний розмір премій топ-менеджерам «Нафтогазу», виплатити які вирішила наглядова рада компанії після перемоги у Стокгольмському арбітражі над «Газпромом», спровокував хвилю критики і обурення громадськості. У відповідь очільник «Нафтогазу» Коболєв заявив, що виплата премій у такому обсязі — це стандартна практика.