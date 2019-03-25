Главные новости 25 марта: заключительные президентские рейтинги, газовые обещания Москвы и «новый Янукович» Кремля

https://racurs.ua/n119861-glavnye-novosti-25-marta-zakluchitelnye-prezidentskie-reytingi-gazovye-obeschaniya-moskvy.html

Ракурс

Главными новостями 25 марта стало обнародование заключительных президентских рейтингов, газовые обещания Москвы для нового президента и появление нового провокатора Кремля — ​​уволенного за пьянство сотрудника СБУ.

За несколько дней до президентских выборов ученые Киевского международного института социологии посчитали разрыв между лидерами рейтинга. Согласно рейтингу, если бы выборы президента проходили во второй половине марта, то 19,5% респондентов проголосовали бы за Владимира Зеленского, 10,3% — за Петра Порошенко, 7,6% — за Юлию Тимошенко, 6,3% — за Юрия Бойко, 4,2% — за Анатолия Гриценко. На момент опроса 24,7% респондентов не определились со своим выбором.

Кроме того, социологи оценили шансы кандидатов во втором туре выборов, сравнив пары Порошенко — Тимошенко, Порошенко — Зеленский, Зеленский — Тимошенко.

Сегодня СМИ сообщили и о последствиях скандального визита в Москву кандидата в президенты Украины экс-регионала Юрия Бойко и пророссийского политика Виктора Медведчука. Как оказалось, россияне не оригинальны в своих обещаниях и продолжают разыгрывать «газовую карту». Новому, так называемому «прагматическому» президенту Украины, РФ готова снизить цену газа на 25%. Для этого необходимо отказаться от курса действующего главы государства Петра Порошенко.

Российские пропагандисты тем временем выставили на трибуну нового актера, а именно Василия Прозорова, который работал в СБУ в 1999—2018 годах. В последние четыре года он был информатором российских спецслужб и на пресс-конференции рассказал, что в Украине якобы существуют «тайные тюрьмы», где пытают и убивают людей. СБУ прокомментировала появление Прозорова и заявила, что уволила его за систематическое пьянство на рабочем месте. «Прозоров пропил честь офицера и решил торговать совестью», — сообщил пресс-центр СБУ.