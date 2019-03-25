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Головні новини 25 березня: заключні президентські рейтинги, газові обіцянки Москви і «новий Янукович» Кремля

Головні новини 25 березня: заключні президентські рейтинги, газові обіцянки Москви і «новий Янукович» Кремля

25 бер 2019, 19:25
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Головними новинами 25 березня стало оприлюднення заключних президентських рейтингів, газові обіцянки Москви для нового президента і поява нового провокатора Кремля — звільненого за пиятику співробітника СБУ.

За декілька днів до президентських виборів науковці Київського міжнародного інституту соціології порахували розрив між лідерами рейтингу. Згідно з рейтингом, якби вибори президента відбувалися в другій половині березня, то 19,5% респондентів проголосували би за Володимира Зеленського, 10,3% — за Петра Порошенка, 7,6% — за Юлію Тимошенко, 6,3% — за Юрія Бойка, 4,2% — за Анатолія Гриценка. На момент опитування 24,7% респондентів не визначилися зі своїм вибором.

Крім того, соціологи оцінили шанси кандидатів у другому турі виборів, порівнявши пари Порошенко — Тимошенко, Порошенко — Зеленський, Зеленський — Тимошенко.

Сьогодні ЗМІ повідомили і про відлуння скандального візиту до Москви кандидата у президенти України екс-регіонала Юрія Бойка і проросійського політика Віктора Медведчука. Як виявилося, росіяни не оригінальні у своїх обіцянках і продовжують розігрувати «газову карту». Новому, так званому «прагматичному» президенту України, РФ готова знизити ціну газу на 25%. Для цього необхідно відмовитися від курсу чинного глави держави Петра Порошенка.

Російські пропагандисти тим часом виставили на трибуну нового актора, а саме Василя Прозорова, який працював у СБУ в 1999—2018 роках. В останні чотири роки він був інформатором російських спецслужб і на прес-конференції розповів, що в Україні нібито існують «таємні в’язниці», де катують і вбивають людей. СБУ прокоментувала появу Прозорова і заявила, що звільнила його за систематичне пияцтво на робочому місці. «Прозоров пропив честь офіцера і вирішив торгувати совістю», — повідомив прес-центр СБУ.

Джерело: Ракурс


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