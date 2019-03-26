Скандальный экс-чемпион ММА Конор Макгрегор завершил карьеру, фото — Твиттер

https://racurs.ua/n119878-skandalnyy-eks-chempion-mma-konor-makgregor-zavershil-kareru.html

Ракурс

Ирландский экс-чемпион мира в смешанных боевых искусствах (MMA) Конор Макгрегор завершил спортивную карьеру.

О неожиданном решении уйти из ММА Макгрегор сообщил 26 марта в Твиттер.

Этот шаг 30-летнего бойца неожиданный, поскольку раньше он согласился на бой с американцем Дональдом Серроне. Кроме того, болельщики ММА ждали вероятного реванша между Конором и Хабибом, поскольку в первом бою осенью 2018 года победил россиянин.

Макгрегор не первый раз объявляет о завершении карьеры. После аналогичного поступка в 2016 году он все же решил продолжить выступления и взял реванш у Нэйта Диаса.

Ирландец — экс-чемпион мира в смешанных единоборствах (легкий вес и полулегкий вес). С 2008 года он провел 25 боев (21 победа).

«Ракурс» сообщал, что в начале марта этого года полиция США задержала Макгрегора за ограбление и нападение на фаната, который хотел сфотографировать ирландского бойца. Макгрегора выпустили под залог, он пообещал сотрудничать с полицией. Боец ММА ударил мужчину по руке, а затем несколько раз наступил на смартфон, причем поврежденный гаджет Конор забрал с собой.

Это не первая подобная выходка Макрегора. Например, в октябре 2018 года в Лас-Вегасе Макгрегор устроил драку с другим бойцом — Хабибом Нурмагомедов. Она произошла после их личного боя. До сих пор Макгрегор отбывал полугодовую дисквалификацию за этот инцидент.