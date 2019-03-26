Скандальний екс-чемпіон ММА Конор Макгрегор завершив кар’єру, фото — Твіттер

https://racurs.ua/ua/n119878-skandalnyy-eks-chempion-mma-konor-makgregor-zavershyv-karieru.html

Ракурс

Ірландський екс-чемпіон світу в змішаних бойових мистецтвах (MMA) Конор Макгрегор завершив спортивну кар'єру.

Про несподіване рішення піти з ММА Макгрегор повідомив 26 березня у Твіттер.

Цей крок 30-річного бійця несподіваний, оскільки раніше він погодився на бій з американцем Дональдом Серроне. Крім того, вболівальники ММА очікували на ймовірний реванш між Конором і Хабібом, адже у першому бою восени 2018 року переміг росіянин.

Макгрегор не вперше оголошує про завершення кар'єри. Після аналогічного вчинку у 2016 році він все ж вирішив продовжити виступи і взяв реванш у Нейта Діаса.

Ірландець — екс-чемпіон світу у змішаних єдиноборствах (легка вага і напівлегка вага). Із 2008 року він провів 25 боїв (21 перемога).

«Ракурс» повідомляв, що на початку березня цього року поліція США затримала Макгрегора за пограбування і напад на фаната, який хотів сфотографувати ірландського бійця. Макгрегора випустили під заставу, він пообіцяв співпрацювати з поліцією. Боєць ММА вдарив чоловіка по руці, а потім кілька разів наступив на смартфон, причому пошкоджений гаджет Конор забрав із собою.

Це не перша подібна витівка Макрегора. Наприклад, у жовтні 2018 року в Лас-Вегасі Макгрегор влаштував бійку з іншим бійцем — Хабібом Нурмагомедовим. Вона сталася після їхнього особистого бою. Дотепер Макгрегор відбував піврічну дискваліфікацію за цей інцидент.