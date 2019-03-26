В Ивано-Франковске зарезали мужчину на территории завода. Фото: Кубанские новости

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Ракурс

Жестокое убийство произошло на территории завода в Ивано-Франковске.

Тело мужчины нашли 25 марта на территории одного из предприятий. На теле погибшего правоохранители обнаружили ножевые ранения. Об этом сегодня сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Ивано-Франковской области.

Погибшим оказался житель села Тисменичаны, 1968 года рождения. Мужчина работал на одном из предприятий областного центра. После работы он пошел на автобусную станцию, но по дороге на него напали неизвестные и жестоко убили.

Полицейские просят откликнуться свидетелей преступления или тех лиц, которые накануне видели убитого. В злополучный день, погибший был одет в черную куртку с красными полосками, джинсы и черные кроссовки. У мужчины с собой была синяя сумка и белый пакет. Погибшего могли видеть на Привокзальной площади и Железнодорожной улице.

Напомним, в Киеве рецидивист зарезал жену в свой день рождения. Злоумышленник ударил женщину ножом в спину, и она умерла от травм еще до приезда медиков.