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В Івано-Франківську зарізали чоловіка на території заводу. Фото: Кубанские новости

В Івано-Франківську на території заводу жорстоко вбили чоловіка (ВІДЕО)

26 бер 2019, 21:18
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Жорстоке вбивство сталося на території заводу в Івано-Франківську.

Тіло чоловіка знайшли 25 березня на території одного з підприємств. На тілі загиблого правоохоронці виявили ножові поранення. Про це сьогодні повідомляє прес-служба Головного управління Національної поліції Івано-Франківської області.

Загиблим виявився житель села Тисменичани, 1968 року народження. Чоловік працював на одному з підприємств обласного центру. Після роботи він пішов на автобусну станцію, але дорогою на нього напали невідомі та жорстоко вбили.

Поліцейські просять відгукнутися свідків злочину або тих осіб, які напередодні бачили вбитого. У злощасний день загиблий був одягненим у чорну куртку з червоними смужками, джинси та чорні кросівки. У чоловіка з собою була синя сумка та білий пакет. Загиблого могли бачити на Привокзальній площі та Залізничній вулиці.

Нагадаємо, вКиєві рецидивіст зарізав дружину в свій день народження. Зловмисник вдарив жінку ножем у спину йвона померла від травм ще до приїзду медиків.

Джерело: Ракурс


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