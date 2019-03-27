Погода в Украине 28 марта: синоптики обещают мокрый снег и похолодание. Фото: https://24.kz

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Погода в Украине 28 марта будет прохладной в большинстве областей страны. На западе Украины ожидается снег, а в остальных регионах страны возможен мокрый снег.

Температура воздуха на территории многих областей заметно снизится. Ночью прогнозируется 3−5° мороза, днем ​​5−9° тепла, лишь на юге столбики термометров поднимутся до 8−10° выше нуля. Ветер будет северный и северо-западный со скоростью 7−12 м/с, сообщают в Укргидрометцентре.

Погода в Киеве 28 марта будет прохладной и облачной. Температура воздуха ночью будет колебаться от 2° до 4° мороза. Днем столбики термометров поднимутся до 5−7° выше нуля. Выпадение осадков не ожидается.

В Львове 28 марта будет пасмурно, ожидается снег и мокрый снег. Температура воздуха ночью будет составлять 0−2° мороза, днем ​​поднимется до 7−9° выше нуля.

Погода в Днепре завтра будет пасмурной, синоптики обещают, что ночью пройдет дождь с мокрым снегом, а днем осадков не предвидится. Столбики термометров ночью покажут от 1° мороза до 1° тепла, а днем ​​6−8° тепла.

В Харькове в среду, 28 марта, будет облачно, а ночью возможен мокрый снег. Температура воздуха ночью составит 1° мороза до 1° тепла, а днем ​​поднимется до 6−8° выше нуля.

Погода в Одессе 28 марта будет облачной, но выпадение осадков не ожидается. Столбики термометров ночью покажут 0−2° мороза, а днем ​​- 8−10° выше нуля.

Геомагнитная обстановка завтра в Киеве будет неспокойной. Метеорологи прогнозируют слабые магнитные бури, а около 8.00 утра ожидается малая магнитная буря.

Ранее сообщалось, что 27−28 марта в Украине ожидаются магнитные бури.