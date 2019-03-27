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https://racurs.ua/ua/n119947-pogoda-v-ukrayini-28-bereznya-synoptyky-obicyaut-mokryy-snig-i-poholodannya-karta.html

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Погода в Україні 28 березня буде прохолодною в більшості областей країни. На заході України очікується сніг, а в решті регіонів країни можливий мокрий сніг.

Температура повітря на території багатьох областей значно знизиться. Вночі прогнозується 3−5° морозу, вдень 5−9° тепла, лише на півдні стовпчики термометрів піднімуться до 8−10° вище нуля. Вітер буде північний і північно-західний зі швидкістю 7−12 м/с, повідомляють в Укргідрометцентрі.

Погода в Києві 28 березня буде прохолодною і хмарною. Температура повітря вночі коливатиметься від 2° до 4° морозу. Вдень стовпчики термометрів піднімуться до 5−7° вище нуля. Випадання опадів не очікується.

У Львові 28 березня буде мінлива хмарність, очікується сніг та мокрий сніг. Температура повітря вночі становитиме 0−2° морозу, вдень підніметься до 7−9° вище нуля.

Погода в Дніпрі 28 березня буде похмурою, синоптики обіцяють, що вночі пройде дощ з мокрим снігом, а вдень опадів не передбачається. Стовпчики термометрів вночі покажуть від 1° морозу до 1° тепла, а вдень 6−8° тепла.

У Харкові в середу, 28 березня, буде хмарно, а вночі можливий мокрий сніг. Температура повітря вночі складе 1° морозу до 1° тепла, а вдень підніметься до 6−8° вище нуля.

Погода в Одесі 28 березня буде хмарною, але випадання опадів не очікується. Стовпчики термометрів вночі покажуть 0−2° морозу, а вдень — 8−10° вище нуля.

Геомагнітна обстановка завтра в Києві буде неспокійною. Метеорологи прогнозують слабкі магнітні бурі, а близько 8.00 ранку очікується мала магнітна буря.

Раніше повідомлялося, що 27−28 березня в Україні очікуються магнітні бурі.