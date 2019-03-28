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Ракурс
Во время акции протеста во Львове, фото: Василий Федькович

Во Львове владельцы «евроблях» заблокировали одну из центральных улиц (ФОТО)

28 мар 2019, 14:28
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Сегодня в центре Львова владельцы автомобилей на еврономерах заблокировали улицу Костюшко перед Львовской таможней.

Участники акции, которую проводит движение «Авто Евро Сила», требуют отмены акциза на растаможку автомобилей с европейской регистрацией. Кроме того, по мнению митингующих, общая стоимость растаможивания не должна превышать 40% стоимости автомобиля, сообщает «Укрифнорм».

Отмечается, что акция бессрочная. Митингующие ее начало именно сегодня объясняют проведением во Львове международной встречи руководителей таможенных органов, в которой принимают участие представители Украины, Польши, Болгарии, Словакии и Венгрии.

Во время акции протеста во Львове, фото: Василий Федькович

Во время акции протеста во Львове, фото: Василий Федькович

Напомним, в конце февраля в Государственной фискальной службе заявили, что растаможка «евроблях» за период с 25 ноября 2018 года пополнила бюджет Украины почти на 4,5 млрд грн. За этот период было растаможено почти 124 тыс. автомобилей. В общем период льготного растаможивания автомобилей с иностранной регистрацией продолжался до 24.00 22 февраля. Первую «евробяху» на льготных условиях растаможили 27 ноября 2018 года.


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