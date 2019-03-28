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Ракурс
Під час акції протесту у Львові, фото: Василь Федькович

У Львові власники «євроблях» заблокували одну з центральних вулиць (ФОТО)

28 бер 2019, 14:28
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Сьогодні в центрі Львова власники автомобілів на єврономерах заблокували вулицю Костюшка перед Львівською митницею.

Учасники акції, котру проводить рух «Авто Євро Сила», вимагають скасування акцизу на розмитнення автомобілів з європейською реєстрацією. Крім того, на думку мітингувальників, загальна вартість розмитнення не повинна перевищувати 40% вартості автомобіля, повідомляє «Укріфнорм».

Зазначається, що акція безстрокова. Мітингувальники її початок саме сьогодні пояснюють проведенням у Львові міжнародної зустрічі керівників митних органів, у котрій беруть участь представники України, Польщі, Болгарії, Словаччини та Угорщини.

Під час акції протесту у Львові, фото: Василь Федькович

Під час акції протесту у Львові, фото: Василь Федькович

Нагадаємо, наприкінці лютого у Державній фіскальній службі заявили, що розмитнення «євроблях» за період з 25 листопада 2018 року поповнило бюджет України на майже 4,5 млрд грн. За цей період було розмитнено майже 124 тис. автомобілів. Загалом період пільгового розмитнення автомобілів з іноземною реєстрацією тривав до 24.00 22 лютого. Першу «Євробяху» за пільговими умовами розмитнили 27 листопада 2018 року.


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