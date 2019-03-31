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Украинский боксер Гвоздик защитил пояс чемпиона по версии WBC и нанес травму противнику. Фото: НОК Украины

Украинский боксер Гвоздик защитил пояс чемпиона по версии WBC и нанес травму противнику (ВИДЕО)

31 мар 2019, 09:33
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Украинский боксер Александр Гвоздик защитил пояс чемпиона мира по версии WBC в категории полутяжелого веса в бою против французского спортсмена Дуду Нгумбу. Иностранный боксер получил травму в пятом раунде и Гвоздик победил техническим нокаутом.

С самого начала боя Гвоздик контролировал центр ринга. Его соперник пытался блокировать переднюю руку украинца и уходить от ударов. Старания француза помогли ему избежать многих ударов Гвоздика, но это не помешало Александру брать раунды. Об этом сообщает Национальная олимпийская комиссия Украины на своей странице в Facebook.

Украинский боксер приспособился к сопернику к четвертому раунду и начал считывать его удары. Однако, уже на первой минуте пятого раунда француз сообщил о травме, схватившись за правую ногу. Рефери принял решение остановить бой и Гвоздику засчитали технический нокаут.

Непобежденный украинский боксер провел уже 16 боев, из которых 13 завершил нокаутом. В 2012 году Гвоздик взял бронзу на Олимпийских играх в Лондоне. Украинец получил два ордена «За заслуги» II степени и почетную грамоту Кабинета Министров Украины.

Ранее сообщалось, что в конце января соперник Гвоздика канадец Адонис Стивенсон впервые встал на ноги и сделал несколько шагов после нокаута украинца только спустя два месяца.

Источник: Ракурс


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