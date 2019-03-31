Український боксер Гвоздик захистив пояс чемпіона за версією WBC і завдав травму супротивнику

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Український боксер Олександр Гвоздик захистив пояс чемпіона світу за версією WBC в категорії напівважкої ваги в бою проти французького спортсмена Дуду Нгумбу. Іноземний боксер отримав травму в п’ятому раунді і Гвоздик переміг технічним нокаутом.

З самого початку бою Гвоздик контролював центр рингу. Його суперник намагався блокувати передню руку українця і йти від ударів. Старання француза допомогли йому уникнути багатьох ударів Гвоздика, але це не завадило Олександру брати раунди. Про це повідомляє Національна олімпійська комісія України на своїй сторінці в Facebook.

Український боксер пристосувався до суперника на четвертому раунді та почав зчитувати його удари. Однак, вже на першій хвилині п’ятого раунду француз повідомив про травму, схопившись за праву ногу. Рефері прийняв рішення зупинити бій і Гвоздику зарахували технічний нокаут.

Непереможений український боксер провів вже 16 боїв, з яких 13 завершив нокаутом. У 2012 році Гвоздик взяв бронзу на Олімпійських іграх у Лондоні. Українець отримав два ордени «За заслуги» II ступеня і почесну грамоту Кабінету Міністрів України.

Раніше повідомлялося, що наприкінці січня суперник Гвоздика канадець Адоніс Стівенсон вперше встав на ноги і зробив кілька кроків після нокауту українця тільки через два місяці.