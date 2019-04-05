Декларация Зеленского: в штабе кандидата сообщили, будут ли обнародовать информацию о доходах

Владимир Зеленский. Фото: Громадське телебачення

https://racurs.ua/n120401-deklaraciya-zelenskogo-v-shtabe-kandidata-soobschili-budut-li-obnarodovat-informaciu-o-dohodah.html

Ракурс

Кандидат в президенты Владимир Зеленский не обнародует декларацию за 2018 год во второй тур выборов.

В штабе Зеленского объяснили, что не будут этого делать, поскольку действующее законодательство не требует от него обнародовать декларацию перед выборами, сообщают в Общественном движении «Честно».

Поскольку сейчас Зеленский не является должностным лицом, он не обязан обнародовать свою декларацию за 2018 год. В штабе кандидата заверили, что декларация будет представлена в сроки, предусмотренные действующим законодательством.

Ранее сообщалось, что «Честно» призвало всех кандидатов в президенты обнародовать свои декларации об имуществе и доходах за 2018 год. На этот призыв отреагировали лишь два кандидата — Руслан Кошулинский и Игорь Шевченко. В «Честно» еще раз персонально обратились к Зеленского с просьбой заполнить декларацию на сайте НАПК.

Впрочем, недавно действующий президент показал свое состояние и доходы за 2018 год. Оказалось, что глава государства стал богаче почти в 100 раз.

Напомним, что 21 апреля состоится второй тур выборов президента Украины. В него прошли два кандидата — Порошенко и Зеленский.