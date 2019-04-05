Декларація Зеленського: у штабі кандидата повідомили, чи будуть оприлюднювати інформацію про доходи

Декларація Зеленського. Фото: Громадське телебачення

https://racurs.ua/ua/n120401-deklaraciya-zelenskogo-u-shtabi-kandydata-povidomyly-chy-budut-opryludnuvaty-inoformaciu-pro.html

Ракурс

Кандидат у президенти Володимир Зеленський не оприлюднить декларацію за 2018 рік до другого туру виборів.

У штабі Зеленського пояснили, що не робитимуть цього, оскільки чинне законодавство не вимагає від нього оприлюднювати декларацію перед виборами, повідомляють у Громадському русі «Чесно».

Оскільки наразі Зеленський не є посадовцем, він не має оприлюднювати свою декларацію за 2018 рік. У штабі кандидата запевнили, що декларацію буде подано у строки, які передбачені чинним законодавством.

Раніше повідомлялось, що «Чесно» закликало всіх кандидатів у президенти оприлюднити свої декларації про майно та доходи за 2018 рік. На цей заклик зреагували лише два кандидати — Руслан Кошулинський та Ігор Шевченко. У «Чесно» ще раз персонально звернулись до Зеленського з проханням заповнити декларацію на сайті НАЗК.

Утім, нещодавно чинний президент показав свої статки та доходи за 2018 рік. Виявилось, що голова держави збагатів майже у 100 разів.

Нагадаємо, що 21 квітня відбудеться другий тур виборів президента України. До нього пройшли два кандидати — Порошенко та Зеленський.