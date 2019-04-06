Дональд Трамп. Фото: Комсомольская правда

https://racurs.ua/n120406-na-trampa-podali-v-sud-iz-za-vydeleniya-deneg-na-stroitelstvo-meksikanskoy-steny.html

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На президента США Дональда Трампа подали в суд из-за нецелевого выделения средств на строительство стены на границе с Мексикой.

В суд обратились представители нижней палаты Конгресса США вчера, сообщается в заявлении спикера палаты Нэнси Пелоси.

Отмечается, что Палата представителей США пытается защитить конституцию и демократию страны от наступления Трампа. Представители нижней палаты считают, что Трамп нарушил положения конституции, введя чрезвычайное положение в стране для выделения средств на строительство стены.

Также в Палате представителей сообщили, что только Конгресс имеет право заниматься решением о выделении федеральных средств.

Ранее сообщалось, что Трамп может закрыть границу с Мексикой. Соответствующее решение он примет, если его требования по усилению законодательства в отношении мигрантов не поддержит Конгресс.