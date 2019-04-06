Дональд Трамп. Фото: Комсомольская правда

https://racurs.ua/ua/n120406-na-trampa-podaly-do-sudu-cherez-vydilennya-groshey-na-budivnyctvo-meksykanskoyi-stiny.html

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На президента США Дональда Трампа подали до суду через нецільове виділення коштів на будівництво стіни на кордоні з Мексикою.

До суду звернулися представники нижньої палати Конгресу США вчора, повідомляється у заяві спікера палати Ненсі Пелосі.

Зазначається, що Палата представників США намагається захистити конституцію та демократію країни від наступу Трампа. Представники нижньої палати вважають, що Трамп порушив положення конституції, запровадивши надзвичайний стан у країні задля виділення коштів на будівництво стіни.

Також у Палаті представників повідомили, що тільки Конгрес має право займатись рішенням щодо виділення федеральних коштів.

Раніше повідомлялось, що Трамп може закрити кордон з Мексикою. Відповідне рішення він ухвалить, якщо його вимоги щодо посилення законодавства стосовно мігрантів не підтримає Конгрес.