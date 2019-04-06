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Смертельное ДТП в Киевской области. Фото: Днепр Час
Смертельное ДТП в Киевской области: водитель сбил насмерть двух девушек и скрылся с места аварии (ФОТО)https://racurs.ua/n120411-smertelnoe-dtp-v-kievskoy-oblasti-voditel-sbil-nasmert-dvuh-devushek-i-skrylsya-s-mesta-avarii.htmlРакурс
Смертельное ДТП на Киевщине произошло сегодня ночью. На окраине села Песчаное Белоцерковского района водитель «Мазды» совершил наезд на двух пешеходов.
Информацию об аварии сообщили патрульные полицейские, которые обнаружили автомобиль с механическими повреждениями и тела двух девушек, сообщает пресс-служба Национальной полиции Киевской области.
От наезда на месте погибли две девушки 16-ти и 18-ти лет, которые, по мнению правоохранителей, в позднее время возвращались домой.
Полицейские установили личность водителя, совершившего смертельное ДТП. Им оказался 16-летний житель села Храпачи Белоцерковского района. Выяснилось, что он без ведома родителей взял ключи от их машины и поехал кататься. Сейчас правоохранители устанавливают местонахождение парня, который совершил наезд на девушек.
Полицейские открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.
Напомним, сегодня ночью произошла ужасная авария в Переяслав-Хмельницком районе Киевской области. Во время движения на дороге взорвалась машина, водитель скончался на месте происшествия.
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