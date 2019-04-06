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Ракурс
Смертельное ДТП в Киевской области. Фото: Днепр Час

Смертельное ДТП в Киевской области: водитель сбил насмерть двух девушек и скрылся с места аварии (ФОТО)

6 апр 2019, 11:09
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Смертельное ДТП на Киевщине произошло сегодня ночью. На окраине села Песчаное Белоцерковского района водитель «Мазды» совершил наезд на двух пешеходов.

Информацию об аварии сообщили патрульные полицейские, которые обнаружили автомобиль с механическими повреждениями и тела двух девушек, сообщает пресс-служба Национальной полиции Киевской области.

От наезда на месте погибли две девушки 16-ти и 18-ти лет, которые, по мнению правоохранителей, в позднее время возвращались домой.

Полицейские установили личность водителя, совершившего смертельное ДТП. Им оказался 16-летний житель села Храпачи Белоцерковского района. Выяснилось, что он без ведома родителей взял ключи от их машины и поехал кататься. Сейчас правоохранители устанавливают местонахождение парня, который совершил наезд на девушек.

Полицейские открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.

Смертельное ДТП в Киевской области. Фото: kv.npu.gov.ua

Смертельное ДТП в Киевской области. Фото: kv.npu.gov.ua

Смертельное ДТП в Киевской области. Фото: kv.npu.gov.ua

Напомним, сегодня ночью произошла ужасная авария в Переяслав-Хмельницком районе Киевской области. Во время движения на дороге взорвалась машина, водитель скончался на месте происшествия.

Источник: Ракурс


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