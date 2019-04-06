Смертельна ДТП на Київщині: водій збив на смерть двох дівчат та втік. Фото: Днепр Час

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Смертельна ДТП на Київщині сталася сьогодні вночі. На околиці села Піщане Білоцерківського району водій «Мазди» скоїв наїзд на двох пішоходів.

Інформацію про аварію повідомили патрульні поліцейські, які виявили автомобіль з механічними пошкодженнями та тіла двох дівчат, повідомляє прес-служба Національної поліції Київської області.

Від наїзду на місці загинули дві дівчини 16-ти та 18-років, які, на думку правоохоронців, у пізній час поверталися додому.

Поліцейські встановили особу водія, який вчинив смертельну ДТП. Ним виявився 16-річний мешканець села Храпачі Білоцерківського району. З’ясувалось, що він без відома батьків взяв ключи від їхньої машини та поїхав кататися. Наразі правоохоронці встановлюють місце перебування хлопця, який скоїв наїзд на дівчат.

Поліцейські відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, сьогодні вночі сталася жахлива аварія у Переяслав-Хмельницькому районі Київської області. Під час руху на дорозі вибухнула автівка, водій помер на місці пригоди.