Признания участия в сирийской спецоперации требуют российские моряки. Фото: Інформатор

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Моряки буксирного судна «Алтай», участвовавшие в спецоперации в Сирии, подали иск в суд с требованием признать их участниками боевых действий.

Иск в Североморский районный суд подали 49 членов экипажа судна «Алтай», сообщает «Коммерсант».

Свое участие в боевых действиях моряки подтверждали указами министра обороны, данными корабельного журнала и директивой Генерального штаба. Также члены экипажа были награждены медалями Минобороны «Участнику военной операции в Сирии».

Согласно данным, предоставленным суду, моряки помогали крейсеру «Адмирал Кузенцов» маневрировать и держаться в боевом порядке. Также благодаря экипажу «Алтая» крейсер смог использовать палубную авиацию против террористов.

Однако, в райсуде сочли недостаточными доказательства участия моряков в операции. По мнению судей, доказательствами участия в боевых действиях могут быть ранения и контузии. Для того, чтобы суд признал их участниками боевых действий необходимо было предоставить доказательства фактического участия в военных операциях, а не участие в их обеспечении.

Двое моряков попытались оспорить это решение в Мурманском областном суде, однако жалобы моряков были отклонены еще на стадии предварительных слушаний.