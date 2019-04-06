Визнання участі в сирійській спецоперації вимагають російські моряки. Фото: Інформатор

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Моряки буксирного судна «Алтай», які брали участь у спецоперації в Сирії, подали позов до суду з вимогою визнати їх учасниками бойових дій.

Позов до Сєвєроморського районного суду подали 49 членів екіпажу судна «Алтай», повідомляє «Комерсант».

Свою участь в бойових діях моряки підтверджували указами міністра оборони, даними корабельного журналу і директивою Генерального штабу. Також члени екіпажу були нагороджені медалями Міноборони «Учаснику військової операції в Сирії».

Згідно з даними, наданими суду, моряки допомагали крейсеру «Адмірал Кузенцов» маневрувати і триматися в бойовому порядку. Також завдяки екіпажу «Алтаю» крейсер зміг використовувати палубну авіацію проти терористів.

Однак, в райсуді визнали недостатніми докази участі моряків в операції. На думку суддів, доказами участі в бойових діях можуть бути поранення і контузії. Для того, щоб суд визнав їх учасниками бойових дій необхідно було надати докази фактичноїучасті у військових операціях, а не участь у їх забезпеченні.

Двоє моряків спробували оскаржити це рішення у Мурманському обласному суді, однак їхні скарги було відхилено ще на стадії попередніх слухань.