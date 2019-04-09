Не корова: Ляшко сделал Мосийчуку «животный» подарок. Фото: NewsOne

https://racurs.ua/n120527-ne-korova-lyashko-sdelal-mosiychuku-jivotnyy-podarok-foto.html

Ракурс

Лидер оппозиционной фракции Олег Ляшко подарил народному депутату и коллеге по партии Игорю Мосийчуку статуэтку носорога.

Фотограф Ян Доброносов заметил статуэтку на рабочем столе нардепа, сфотографировал ее и обнародовал на своей странице в Facebook.

Под изображением статуэтки фотограф отметил, что сегодня в парламенте недостаточно конструктива.

Впоследствии в комментариях появился Мосийчук, который возмутился и заявил, что носорог и конструктив в Верховной Раде не связаны. Также нардеп пояснил откуда у него статуэтка и добавил, что коллекционирует фигурки, изображающие это животное.

Как известно, в конце апреля журналисты зафиксировали Олега Ляшко с глиняной фигурной коровы. Рядом с ним в это время стояли нардепы Игорь Мосийчук и Валерия Заружко. Вероятно, что статуэтка коровы также была подарком.

Ранее сообщалось, что в США на аукционе продали статуэтку Будды за 2 млн долл.