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Ракурс
Не корова: Ляшко сделал Мосийчуку «животный» подарок. Фото: NewsOne

Не корова: Ляшко сделал Мосийчуку «животный» подарок (ФОТО)

9 апр 2019, 15:26
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Лидер оппозиционной фракции Олег Ляшко подарил народному депутату и коллеге по партии Игорю Мосийчуку статуэтку носорога.

Фотограф Ян Доброносов заметил статуэтку на рабочем столе нардепа, сфотографировал ее и обнародовал на своей странице в Facebook.

Носорог Мосийчука. Фото: Ян Доброносов

Под изображением статуэтки фотограф отметил, что сегодня в парламенте недостаточно конструктива.

Впоследствии в комментариях появился Мосийчук, который возмутился и заявил, что носорог и конструктив в Верховной Раде не связаны. Также нардеп пояснил откуда у него статуэтка и добавил, что коллекционирует фигурки, изображающие это животное.

Комментарии под носорогом Мосийчука. Фото: Facebook

Мосийчук коллекционирует носорогов

Как известно, в конце апреля журналисты зафиксировали Олега Ляшко с глиняной фигурной коровы. Рядом с ним в это время стояли нардепы Игорь Мосийчук и Валерия Заружко. Вероятно, что статуэтка коровы также была подарком.

Ранее сообщалось, что в США на аукционе продали статуэтку Будды за 2 млн долл.

Источник: Ракурс


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