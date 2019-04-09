Не корова: Ляшко зробив Мосійчуку «тваринний» подарунок. Фото: NewsOne

https://racurs.ua/ua/n120527-ne-korova-lyashko-zrobyv-mosiychuku-tvarynnyy-podarunok-foto.html

Ракурс

Лідер опозиційної фракції Олег Ляшко подарував народному депутату та колезі по партії Ігорю Мосійчуку статуетку носорога.

Фотограф Ян Доброносов помітив статуетку на робочому столі нардепа, сфотографував її та оприлюднив на своїй сторінці у Facebook.

Під зображенням статуетки фотограф зазначив, що сьогодні у парламенті недостатньо конструктиву.

Згодом у коментарях з’явився Мосійчук, який обурився і заявив, що носоріг та конструктив у Верховній Раді не пов’язані. Також нардеп пояснив звідки в нього статуетка та додав, що колекціонує фігурки, що зображають цю тварину.

Як відомо, наприкінці квітня журналісти зафіксували Олега Ляшко з глиняною фігурною корови. Поряд з ним у цей час стояли нардепи Ігор Мосійчук та Валерія Заружко. Ймовірно, що статуетка корови також була подарунком.

Раніше повідомлялося, що в США на аукціоні продали статуетку Будди за 2 млн дол.