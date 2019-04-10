Скандальное увольнение председателя Одесской ОГА Степанова согласовал Кабмин, фото — Marker.ua

https://racurs.ua/n120569-skandalnoe-uvolnenie-dvuh-glav-oga-soglasoval-kabmin.html

Ракурс

Кабинет министров 10 апреля согласовал увольнение глав Одесской и Херсонской областных госадминистраций Максима Степанова и Андрея Гордеева.

О вероятной смене руководителей двух областей сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на анонимный источник в правительстве.

Согласование на увольнение Степанова и Гордеева правительство приняло на закрытой части своего заседания в среду. Вероятно, в ближайшее время президент подпишет соответствующие указы.

Ранее сообщалось, что Степанов отказался уходить в отставку из-за несоблюдения процедуры его увольнения. Соответствующий указ подписал президент Украины Петр Порошенко еще 6 апреля. Но Степанов заявил, что он не писал заявления об увольнении, а Порошенко нарушил законодательство, поскольку смена главы ОГА происходит после представления правительства.

В тот же день написал заявление об отставке на имя президента председатель Херсонской облгосадминистрации Андрей Гордеев. Чиновник, которого общественные активисты подозревают в причастности к убийству Екатерины Гандзюк, согласился пройти, кроме этого, проверку на полиграфе.

Именно Гордеева, а также председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера, обвинил в организации преступления отец активистки Виктор Гандзюк.