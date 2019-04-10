Скандальне звільнення голови Одеської ОДА Степанова погодив Кабмін, фото — Marker.ua

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Ракурс

Кабінет міністрів 10 квітня погодив звільнення голів Одеської та Херсонської обласних держадміністрацій Максима Степанова та Андрія Гордєєва.

Про ймовірну зміну керівників двох областей повідомляє «РБК-Україна» з посиланням на анонімне джерело в уряді.

Погодження на звільнення Степанова та Гордєєва уряд прийняв на закритій частині свого засідання у середу. Ймовірно, найближчим часом президент підпише відповідні укази.

Раніше повідомлялося, що Степанов відмовився йти у відставку через недотримання процедури його звільнення. Відповідний указ про його звільнення підписав президент України Петро Порошенко ще 6 квітня. Але Степанов заявив, що він не писав заяви про звільнення, а Порошенко порушив законодавство, адже звільнення голови ОДА відбувається за поданням уряду.

Того ж дня написав заяву про відставку на ім’я президента голова Херсонської облдержадміністрації Андрій Гордєєв. Чиновник, якого громадські активісти підозрюють у причетності до вбивства Катерина Гандзюк, погодився пройти, крім цього, перевірку на поліграфі.

Саме Гордєєва, а також голову Херсонської облради Владислава Мангера, звинуватив в організації злочину батько активістки Віктор Гандзюк.