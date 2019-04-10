Суд оправдал Леонида Овчаренко, фото: общественное движение «Відсіч»

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Суд оправдал активиста общественного движения «Відсіч» Леонида Овчаренко, которого полиция задержала в воскресенье, 7 марта, на Майдане Независимости в Киеве с листовками, содержащими информацию о кандидате кандидата в президенты Украины шоумене Володимире Зеленском.

Овчаренко задерживали по обвинению в незаконной агитации против кандидата и в злостном неповиновении работникам полиции. Об этом сообщается на странице движения «Відсіч» в социальной сети Фейсбук.

Отмечается, что состоялось два заседания суда, каждое из обвинений рассматривался отдельно.

Суд закрыл производство за отсутствием состава административного правонарушения.

«В наших листовках судья не увидела никакой агитации», — отмечают в движении «Відсіч».

Активисты отмечают, что планируют забрать в полиции свои открытки и палатку.

Задержание Овчаренко, которое попало на видео, вызвало широкий резонанс в соцсетях, пользователи которых сравнивали действия правоохранителей с аналогичным поведением российских полицейских в отношении участников оппозиционных митингов.

Напомним, известный украинский спортсмен Владимир Кличко пригласил участников второго тура президентских выборов — Зеленского и Петра Порошенко повторно сдать анализы экспертам организации VADA.