Суд виправдав Леоніда Овчаренка, фото: громадський рух «Відсіч»

https://racurs.ua/ua/n120571-sud-vypravdav-aktyvista-yakyy-rozdavav-na-maydani-lystivky-pro-zelenskogo-video.html

Ракурс

Суд виправдав активіста громадського руху «Відсіч» Леоніда Овчаренка, котрого поліція затримала в неділю, 7 березня, на Майдані Незалежності в Києві з листівками, які містили інформацію про кандидата в президенти України шоумена Володимира Зеленського.

Овчаренка затримували за звинуваченнями в незаконній агітації проти кандидата та в злісній непокорі працівникам поліції. Про це повідомляється на сторінці «Відсічі» в соціальній мережі Фейсбук.

Зазначається, що відбулося два засідання суду, кожне зі звинувачень розглядалося окремо.

Суд закрив провадження за відсутністю складу адміністративного правопорушення.

«У наших листівках суддя не побачила жодної агітації», — наголошують у «Відсічі».

Активісти зазначають, що планують забрати в поліції свої листівки та намет.

Затримання Овчаренка, котре потрапило на відео, викликало широкий резонанс у соцмережах, чимало користувачів котрих порівнювали дії правоохоронців з аналогічною поведінкою російських поліцейських стосовно учасників опозиційних мітингів.

Нагадаємо, відомий український спортсмен Володимир Кличко запросив учасників другого туру президентських виборів — Зеленського та Петра Порошенка повторно здати аналізи експертам організації VADA.