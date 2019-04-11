Порошенко о «будапештском формате» Зеленского: Это либо некомпетентность, либо сознательная попытка снять ответственность с РФ

https://racurs.ua/n120622-poroshenko-o-budapeshtskom-formate-zelenskogo-eto-libo-nekompetentnost-libo-soznatelnaya.html

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Петр Порошенко сегодня во время выступления на Киевском форуме по безопасности раскритиковал намерения своего оппонента Владимира Зеленского перевести переговоры с Россией в «Будапештский формат». Об этом действующий президент заявил в ответ на вопрос журналистов о реальных действиях главы государства для переговорного процесса.

«Существует отдельное решение Совета ЕС, где отмечено, что президент Франции и канцлер Германии представляют на переговорах весь Евросоюз включая Великобританию, и находятся в четкой координации с США», — отмечает глава государства.

Порошенко подчеркнул, что «нормандский формат» — это не только Франция и Германия.

«Когда кто-то предлагает сейчас „будапештский формат“, — мне не понятно, что это такое? Будапештский меморандум — это три страны? Или четыре? Или потом, когда присоединилась еще пятая страна? Тот, кто предлагает „будапештский формат“ хочет выбросить Германию? Она им мешает? На кого это работает? Может предлагает выбросить все страны-члены ЕС? Для чего?», — спросил Порошенко.

Также президент отметил, что дипломат Курт Волкер является официальным представителем США, который координирует действия структур «нормандского формата». По словам Порошенко, это не Волкер не хочет ездить на встречи с Сурковым, а Сурков, по указанию Путина, блокирует эти встречи.

«Или они, наоборот, хотят делегитимизировать подпись Путина под четкими обязательствами? Выберите то, что вам больше нравится: это либо некомпетентность, либо сознательная попытка вывести Россию из-под ответственности за агрессию в Украине», — заявил президент.

Напомним, в команде кандидата в президенты Владимира Зеленского ранее заявляли о необходимости перезагрузки отношений Украины с США и Европой, которые «за президентства Порошенко зашли в тупик», а также о возможном переводе отношений в формат Будапештского меморандума. У Зеленского считают, что переговоры могут быть более эффективными, только при участии США и Великобритании.

Также напомним, завтра Порошенко посетит Германию, где проведет встречу с канцлером Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном.